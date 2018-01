Gli studenti si sfidano sulle competenze manageriali: 119 i palermitani in concorso

Concluse le selezioni per Young Business Talents, il programma formativo rivolto agli studenti che sognano di diventare uomini d'affari. I partecipanti provengono da 128 istituti scolastici. Ben 119 arrivano da Palermo e provincia e frequantano l'Itet Don Luigi Sturzo (Bagheria) e l'Itc Crispi.

"Ben 5.550 gli iscritti - fanno sapere gli organizzatori -, in aumento di quasi il 50% rispetto allo scorso anno (che già segnava un record con 3.900 partecipanti).

Il progetto, organizzato da Nivea, si rivolge agli studenti dai 15 ai 21 anni ed è imperniato su un simulatore d’impresa che permette di esercitarsi, in squadre, nel prendere decisioni di marketing e di business administration. Rientra, nei percorso di alternanza scuola-lavoro, e porterà i migliori studenti alla finale in programma a Milano, ad aprile, in un evento full-day.