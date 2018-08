Yacht da 124 metri: a Palermo sbarca Al-Thani, ricchissimo proprietario del Psg

Palermo si scalda per l'arrivo di Tamim bin Hamad al-Thani, ricchissimo proprietario del Paris Saint Germain. Il suo panfilo - lungo 124 metri - è arrivato la scorsa notte. Una visita a sorpresa a bordo del mega yacht "Katara". Lo sceicco in questi giorni è in vacanza nel Mediterraneo. Al-Thani di solito non viaggia sullo yacht, ma lo usa come base di appoggio per le sue vacanze.

Il "Katara" è una vera e propria città galleggiante, avvistata finora diverse volte a Porto Cervo e in rada in altri porti della Sardegna, oltre che qualche anno fa anche a Siracusa. L'imbarcazione costruita a Brema nel 2010, è stata progettata dall'Espen Oeino International per gli esterni e da Alberto Pinto per gli interni. Sul ponte posteriore possiede tra le altre cose una piscina, una palestra, un centro benessere. L'emiro del Qatar è arrivato a Palermo con il suo grande Boeing di 76 metri. Pare che già sia a Villa Igiea, anche se dall'albergo non si hanno conferme.