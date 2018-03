Rubano pettorine degli operai e scrivono sul muro della stazione: denunciati

Per portare a termine i propri graffiti all’interno di un muro che costeggia la stazione Palermo Centrale, due giovani writers avevano previsto proprio tutto: si erano perfino dotati di pettorine arancioni (quelle per intenderci che usano le ditte appaltatrici nello scalo ferroviario) in modo da spacciarsi per operai e potersi muovere liberamente lungo la linea ferrata. Ma la "bravata" dei due protagonisti della vicenda si è conclusa con una denuncia.

La loro "performance" infatti non è sfuggita al personale di Rete ferroviaria italiana che, monitorando le telecamere sulla tratta tra Palermo Centrale e Brancaccio, ha notato i due ragazzi armeggiare lungo la linea e, pensando ad un possibile furto di rame in corso, ha immediatamente allertato la polizia ferroviaria. Una volta giunti sul posto gli agenti della Polfer non si sono imbattuti in ladri di “oro rosso” ma in due giovani che stavano imbrattando con bombolette spray un muro di cinta dell’area ferroviaria.

Portati negli di polizia i due sono stati identificati. Si tratta di due diciassettenni (A.B. e V.E.G. le iniziali). I “graffitari” sono stati denunciati per il reato di danneggiamento e, inoltre, a loro carico è stata elevata una sanzione amministrativa per essersi introdotti all’interno dello scalo ferroviario senza autorizzazione. La Polfer ha anche sequestrato gli “attrezzi del mestiere”, ovvero 10 bombolette spray di vario colore oltre ai due giubbini ad alta visibilità.

"I due ragazzi - fanno sapere dalla questura - saranno giudicati dal Tribunale dei Minori, ma devono ritenersi fortunati poiché si erano inoltrati in un’area molto pericolosa, tra il rischio di essere travolti dai convogli in transito e quello di restare folgorati per la presenza dell’alta tensione".



