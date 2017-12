Wi-fi gratis e senza limiti di tempo, installati i primi due hotspot a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il dottor Perricone, ceo e fondatore della Perrish Communication ha stretto un accordo di esclusiva per la Sicilia con la Free Luna, società trentina che annovera più di due milioni di utenti registrati prendendo così il primato di community più grande d’Italia. Non offrire solamente una semplice connessione ad internet ma un'opportunità di crescita per le aziende siciliane. Viene dunque messa a disposizione dei cittadini la connessione di rete wi-fi per navigare in internet con il proprio smartphone, pc o tablet gratuitamente e senza limiti di tempo. Come fare? Prima di tutto occorre connettersi alla rete "Wi Fi Permi" registrarsi con il proprio numero di cellulare e si potrà da subito cominciare la navigazione. Il servizio, frutto di un progetto curato dal settore informatico della Perrish Communication, si sta diffondendo attraverso la preziosa collaborazione dei commercianti. “Questo servizio permette al nostro Comune di caratterizzarsi come innovativo e tecnologico e di offrire ai cittadini un’opportunità che può essere sfruttata nel tempo libero, per lo studio o per il lavoro. Si parte con due hotspot installati in viale Strasburgo 102/104 presso l’esercizio commerciale di Silvia Spoto denominato Sis. Il primo giorno d' istallazione si sono registrati circa 80 avventori. Il servizio è destinato a diffondersi grazie alla manifestazione di interesse già espressa da altri commercianti contattati in queste settimane, in contemporanea alla diffusione della campagna di comunicazione. Aderendo all’iniziativa, gli esercenti otterranno una serie di servizi di carattere promozionali per la propria attività con indiscussa visibilità sul web attraverso l' inserimento di banner pubblicitari durante la navigazione. Un aspetto interessante del progetto è il fatto che ogni punto di accesso che si aggiunge con l’adesione di un nuovo commerciante entra a far parte di un’unica rete diffusa su tutto il territorio nazionale. Tramite i sistemi Perrish Communication tutti potranno collegarsi ad Internet liberamente e senza alcun costo. Inoltre tramite gli stessi sarà possibile comunicare genericamente, o in modo dedicato, opportunità e promozioni locali, con una sezione merceologica dedicata. Il sistema è già predisposto per accogliere anche i turisti stranieri sia per le modalità di registrazione che per le modalità di consultazione. L’obiettivo è quello di creare un sistema comune e coordinato in cui turisti e residenti possano riconoscersi ed accedere a informazioni locali e promozioni, oltre che ad internet, con la medesima password. "Si sta aprendo un percorso che vedrà la città di Palermo servita dal segnale wi fi gratuito”, secondo la Perrish è importante oggi dare al cittadino l'accesso ad Internet. Una città moderna ed intelligente ha bisogno di tenere tutti sempre in mobilità e aggiornati su servizi, eventi e perché no divertimenti attivi in città.