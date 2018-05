Welfare e servizi alla persona, i sindacati dei pensionati chiedono un incontro all'Anci

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un incontro congiunto per verificare lo stato di attuazione delle misure contenute nel protocollo d’intesa siglato nel luglio 2016 tra Anci Sicilia e Spi Cgil, Fno Cisl e Uilp Uil regionali per contrastare i gravi disagi legati alla crisi economica, i cui effetti hanno riguardato soprattutto la popolazione anziana e i soggetti più deboli. È la richiesta rivolta dalle sigle sindacali che rappresentano i pensionati al presidente regionale dell’Anci Leoluca Orlando, con l’obiettivo di dare una risposta in termini di programmazione di interventi in materia di welfare territoriale, potenziando soprattutto i servizi alla persona. I segretari generali di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil Sicilia Maurizio Calà, Alfio Giulio e Antonino Toscano sottolineano, nello specifico, la necessità di intensificare l’attività politica di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, che nel protocollo è preminente. Lo scorso 20 febbraio, inoltre, è stato sottoscritto un ulteriore accordo tra Anci, Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil nazionali per rilanciare con forza le istanze e le rivendicazioni sindacali. “I Comuni – spiegano Calà, Giulio e Toscano – possono contribuire in maniera decisiva, dando un grande impulso attraverso i patti antievasione siglati con le Agenzie delle Entrate territoriali e destinare così maggiori risorse alle politiche sociali; allo stesso modo, i sindacati considerano fondamentale attuare prelievi fiscali equi all’insegna della progressività delle imposte e di forme di agevolazioni adeguate, con un utilizzo dell’Isee che tuteli al meglio le fasce sociali fragili”. Secondo i segretari, inoltre l’attenzione deve essere prioritariamente rivolta agli anziani soli, tenendo conto dei principi di solidarietà e inclusione sociale.

