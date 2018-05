Sesso sicuro, nel cuore della Vucciria test gratis per l'Hiv con Arcigay e medici

Domani notte dalle 23 alle 2 in piazza Caracciolo, si terrà un'iniziativa supportata e promossa dal Comitato Vucciria che vedrà i volontari, i medici ed i coordinatori del progetto "PrevenGo – La prevenzione viene da te" in prima linea all'interno del quartiere per informare i giovani in merito alle infezioni sessualmente trasmissibili. Sarà possibile effettuare i test rapidi per hiv, sifilide ed epatite C in modo gratuito e anonimo: pochi minuti e poche gocce di sangue bastano per togliersi ogni dubbio.

Il progetto "PrevenGO" porta in giro nelle piazze, nelle scuole, nelle discoteche, nei centri di accoglienza, la questione della prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmissibili, questione importante e trasversale rispetto a tutte le fasce di età e che investe l’ambito socio-culturale, sanitario, dell’istruzione e delle politiche giovanili.

Il progetto è finanziato dalla Fondazione Con il Sud, vede partecipare associazioni quali Arcigay Palermo (capofila del progetto), NPS (Network di persone sieropositive), SISM, UDU, Uniattiva, Anlaids, si avvale della prestigiosa partecipazione di ARNAS Civico-Di Cristina- Benfratelli (Ambulatorio del reparto malattie infettive dell’ospedale Civico di Palermo). Questi i numeri di PrevenGo, il più grande progetto di prevenzione realizzato in Italia: 250 volontari. 5.000 utenti. 3.000 test rapidi per hiv, sifilide ed epatite C, un ambulatorio mobile, 4 sportelli salute.