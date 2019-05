Paura alla Vucciria, palazzina rischia di crollare: area transennata

Vigili del fuoco e polizia municipale in azione, ieri sera, alla Vucciria per mettere in sicurezza una palazzina. L'edificio, al civico 5, sarebbe a rischio crollo. A chiedere l'intervento dei vigili sono stati alcuni residenti, preoccupati per le condizioni dello stabile che è disabitato. Le squadre inviate sul posto dalla sala operativa del 115 e i vigili hanno transennato parte della piazza a scopo precauzionale.