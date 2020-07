Vucciria, chiuse per irregolarità due pescherie: la merce sequestrata donata in beneficenza

Due pescherie chiuse e oltre 70 chili di prodotti ittici sequestrati donati in beneficenza. E' il bilancio di una serie di controlli amministrativi effettuati al mercato della Vucciria da parte della polizia, della guardia costiera e dei vigili urbani.

In particolare, in tre pescherie sono emerse "pesanti irregolarità". Due di queste sono state sottoposte a sequestro. Entrambe si trovano in via Argenteria e i titolari sono risultati sprovvisti di Scia comunale. I locali sono stati chiusi e sequestrati amministrativamente e sono state elevate sanzioni superiori ai 17 mila euro e sequestrati 71 chili di pesce (idoneo al consumo), devoluto a un ente di solidarietà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una terza pescheria in piazza Caracciolo è risultata invece priva di Scia sanitaria. All'interno del locale c'era una bilancia elettronica senza marca e vidimazione per la pesatura del pesce in vendita, anch'essa sequestrata. Elevate sanzioni per 3.500 euro. Il totale delle multe supera così i 20 mila euro. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane.