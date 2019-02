Folle notte alla Vucciria, medico preso a pugni: "Amo la mia Palermo ma forse andrò via..."

Aggredito senza un perchè, durante quella che doveva essere una serata come tante: una passeggiata alla Vucciria in città con la fidanzata, qualcosa da bere. E invece le cose hanno preso una piega diversa, molto. E' quanto capitato venerdì notte a Rosario Iacobucci, 29 anni, medico dell’ospedale Cervello. Era con la fidanzata in via Maccheronai, tra piazza Caracciolo e piazza San Domenico, quando è stato colpito con un pugno in pieno viso da uno sconosciuto che si è subito dileguato.

Iacobucci ha raggiunto il pronto soccorso. Ha riportato una ferita al labbro, rimarginata con cinque punti di sutura. Ha anche presentato denuncia alla polizia. Una delle ipotesi è che sia rimasto vittima del knockout game: fenomeno nato negli Stati Uniti che consiste nel centrare con un solo pugno uno sconosciuto per strada.

"Io - si sfoga il medico su Facebook - sono uno di quelli che 'ma a me ste cose non succederanno mai'. Io sono quello che 'si, vabbè, ma vuoi mettere passeggiare in via Maqueda? Chi se ne frega se non è la città perfetta, è la mia città'. Io sono, e sono sempre stato, un sognatore che ama la sua città, la gente che ci vive ed il profumo di Street food che senti ad ogni angolo. Stanotte siete riusciti a togliermi la voglia di sognare, di sorridere. Io volevo soltanto restare a casa mia, prendermi cura di voi ed essere il vostro medico di famiglia, ma uno di famiglia non si aggredisce alle spalle. Io ci ho provato, ce l'ho messa tutta, ma oggi non sorrido... oggi per la prima volta ho pensato: 'forse andrò via da qui'".