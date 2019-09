Nubifragio a Sferracavallo, in via Schillaci si apre una voragine

A causa del nubifragio che si è abbattuto su Palermo la notte scorsa in via Schillaci, a Sferracavallo, si è aperta una voragine. Durante il violento temporale l'acqua l'ha coperta e qualche automobilista ci è finito dentro. "Anche se è profonda 48 centimetri non l'ho vista - racconta a PalermoToday Giorgia Azzarra - , l'ho presa in pieno ed ho spaccato il cerchione anteriore della macchina, la coppa dell'olio e l'ammortizzatore".

La pioggia battente ha mandato in tilt anche piazza Marina dove l'acqua è arriva all'altezza delle finestre delle case. I residenti non sono nuovi a disavventure del genere: ogni volta che piove in città, Sferracavallo, Partanna e Mondello sono i primi quartieri ad allagarsi.

