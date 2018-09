Voragine in strada in via Rampolla, scuola chiusa e alunni trasferiti

Scuola chiusa e lezioni trasferite a causa della voragine che si è aperta in strada in via Cardinale Rampolla, a due passi da Villa Igiea. La dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo statale Arenella, Giovanni Raspanti, ha emesso una circolare per comunicare a genitori e docenti la sospensione delle attività didattiche e lo spostamento delle classi al plesso Luigi Rizzo di via Papa Sergio I.

A franare è stato un tratto di strada e marciapiede di via Cardinale Rampolla, dove l’area transennata - a scopo precauzionale - è stata estesa per circa 200 metri bloccando l'accesso alla scuola. Dopo un primo intervento della protezione civile e dei tecnici delle società partecipate, sono stati effettuati altri accertamenti per chiarire le cause di quanto accaduto. L'ipotesi più probabile è che a provocare il dissesto siano state le infiltrazioni d’acqua che avrebbero smosso il materiale di riempimento utilizzato sotto il manto stradale.

“I primi sopralluoghi - spiega a PalermoToday il presidente dell’ottava circoscrizione Marco Frasca Polara - non sono bastati a chiarire l’origine di quanto accaduto. Intanto l’Amministrazione ha intimato all’amministratore del condominio interessato dal cedimento a realizzare una passerella per consentire un passaggio sia ai condomini che agli alunni della Rampolla. Vigileremo affinché questi lavori vengano eseguiti celermente e affinché le condizioni della voragine non peggiorino". Studenti (e genitori) che, fino alla risoluzione del problema, dovranno andare nella vicina scuola.

“Le lezioni riprenderanno - scrive nella circola la dirigente scolastica Raspanti - giovedì 20 settembre al plesso Luigi Rizzo con la seguente scansione oraria: ore 8-11 le classi prime, seconde e terze; ore 11-14 le classi quarte e quinte”. Con tanto di trasferimento dei tre collaboratori scolastici negli altri plessi dell’istituto comprensivo.

Capitolo a parte riguarderà l'intervento di messa in sicurezza e ripristino della strada. Sembrerebbe che oltre alle infiltrazioni d'acqua il problema abbia riguardato anche il muro di contenimento di uno dei tre locali cantinati riconducibili a uno dei palazzi di via Cardinale Rampolla. Un cedimento che presto potrebbe trasformarsi in un contenzioso tra il condominio e l'Amministrazione. Sul posto sono intervenuti i tecnici delle municipalizzate Amg energia e Amg gas per rimuovere un palo dell'illuminazione a rischio caduta e per allacciare l'erogazione del metano a un'altra condotta.

"Non è nemmeno da discutere di chi sia la colpa, basta chiedere - dice uno degli inquilini del palazzo al civico 4 - a tutti coloro che sono venuti a fare interventi vari rendendo la strada una groviera. L’ultimo (tecnico, ndr) mi ha risposto che la strada era composta da materiali di risultai e solo coperta con asfalto e brecciolino per un piccolo strato, quindi non c’era nulla di cui preoccuparsi. Pensate a quanta acqua scende da Monte Pellegrino lungo via Rampolla: basta una piccola fessura, si infiltra e dove trova il punto debole inizia l’erosione".