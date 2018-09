Via Cardinale Rampolla, si apre una voragine nella strada vicino a un asilo

Grossa voragine si apre in strada all’Acquasanta, a pochi passi da Villa Igiea. Il cedimento del manto stradale e di un tratto del marciapiede è avvenuto nella notte in via Cardinale Rampolla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici della protezione civile per mettere in sicurezza l’area ed eseguire alcuni accertamenti, ma la situazione sembrerebbe essere sotto controllo. Tanto che l'asilo che si trova a pochi metri da lì, il plesso "C.M. Rampolla", risulta oggi regolarmente aperto.

Alcuni residenti spiegano che recentemente sono stati eseguiti i lavori per la posa dei cavi della fibra ottica, ma l’asfalto risulta essere stato già ripristinato con la copertura temporanea. Possibile quindi che l’acqua, con le ultime piogge, abbia contribuito a causare il cedimento. Sembrerebbe che parte del manto stradale sia franato raggiungendo i piani cantinati di un palazzo. Sul posto gli operai dell’Amg energia, la società partecipata che si occupa di illuminazione pubblica, per rimuovere un palo - già parzialmente corroso dagli agenti atmosferici - che si trova a ridosso della parte interessata dalla voragine per scongiurarne la caduta.

Registrata anche una lieve perdita dalle condutture del gas: tecnici dell'Amg gas al lavoro per chiudere la condotta e garantire la fornitura del servizio ai residenti. A preoccupare anche le lesioni orizzontali alla base del muretto di cinta dell'immobile per l'abbassamento del marciapiede di qualche centimetro. Previste ulteriori verifiche di dettaglio, anche sugli edifici vici per accertare eventuali rischi relativi alla stabilità che - per il momento - non sembrerebbero destare preoccupazione.