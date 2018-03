Trova adesivo e si aggiudica voli gratis, palermitana vince caccia al tesoro di Volotea

Si chiama Alessandra Musotto, palermitana doc, la vincitrice della speciale caccia al tesoro organizzata da Volotea in città per celebrare il traguardo dei 15 milioni di passeggeri a livello europeo. Ha trovato lo speciale sticker della compagnia nascosto fuori dal Teatro dell'Opera dei Pupi aggiudicandosi 15 voli gratis con la low cost nei prossimi 12 mesi.

“Il 2018 per Volotea non poteva cominciare meglio che celebrando quest’importante traguardo – ha dichiarato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea –. Volotea conferma il suo trend di crescita, offrendo collegamenti comodi, veloci e diretti, tra destinazioni medie e piccole in Europa che difficilmente vengono collegate da altre compagnie aeree. A Palermo, per esempio, operiamo in esclusiva 19 delle 25 rotte disponibili. Siamo felici del risultato raggiunto a livello internazionale e ci auguriamo di poter festeggiare presto altri importanti risultati insieme ai nostri passeggeri. Inoltre, non va dimenticato il nostro contributo all’economia locale, attraverso la creazione di più di 50 opportunità di lavoro”.