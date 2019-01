Rastrelli, senso civico e olio di gomito: volontari ripuliscono una strada a Mondello

Poche istruzioni, tanto amore per la propria città e olio di gomito. Dopo un breve passaparola lanciato tramite i social un gruppo di volontari si è armato di gilet, palette, scope e rastrelli per ripulire via Ciane, a Mondello, nel tratto tra viale Galatea e via Dafne. Sono tanti i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa di stamattina per cercare di pulire la strada, segnalare buche sull’asfalto o sui marciapiedi con le bombolette spray e rimuovere materassi, frigoriferi e altri rifiuti ingombranti.

Dopo la tappa di questa mattina è prevista una "replica" a Partanna, tra via Iandolino e via Castelforte. "Un grazie a chi ha partecipato, un po' meno ai detrattori, un ‘vaffa’ sempreverde ai cittadini che gettano di tutto in strada, a scapito di tutti. Da Mondello al momento è tutto", ha scritto uno dei responsabili del gruppo su Facebook "Mondello merita di più" mentre attendeva il ritiro di quanto raccolto dai volontari da parte del personale della Rap con cui erano stati presi accordi.

Un successo rispetto a quanto accaduto a ottobre scorso, quando un altro gruppo di volontari ha portato avanti un’iniziativa analoga alla foce del fiume Oreto. I cittadini hanno preso accordi con la Rap e rimosso plastica, vetro, copertoni, parti di elettrodomestici e altro ancora. Il cumulo di rifiuti è rimasto lì per circa 40 giorni ed è stato scambiato per una discarica a cielo aperto. La società partecipata, però, non si era tirata indietro: aveva solo trovato il cancello chiuso non riuscendo quindi ad accedere con i furgoni per rimuovere tutto.