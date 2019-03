Duecento palermitani in campo: doni e preghiere invadono i luoghi dei clochard

Duecento ragazzi palermitani sono scesi in campo per i clochard. Domenica sera hanno raggiunto cinque luoghi di ritrovo dei senzatetto per portare la loro solidarietà. La stazione centrale, la stazione Notarbartolo, piazzale Ungheria, Piazza XIII Vittime e il dormitorio comunale di via Messina Marine si sono così trasformati in posti festosi: i volontari, membri della chiesa cristiana “Parola Della Grazia” di Palermo, hanno portato doni ma anche preghiere e musica.

C'è chi ha regalato una giacca, un cappello o un paio di jeans, chi ha condiviso un thé caldo con biscotti e chi una parola di conforto. “E’ stata una giornata memorabile - commenta il fondatore della missione PdgOutside, Pietro Garonna - nella quale i giovani, ascoltando le loro storie, più che dare hanno ricevuto. E’ bello vedere centinaia di ragazzi, senza nessun desiderio di tornaconto e spinti soltanto dall’amore, scendere nelle strade per donare qualcosa di proprio.

Su proposta dei pastori della Chiesa, Joe e Laura Porrello, i giovani della Chiesa si uniranno altre volte alla missione PdgOutside, che già da dieci anni lavora nel segreto per aiutare chi è ritenuto invisibile dalla società, per portare un messaggio di speranza a chi forse ormai non ne ha più. “Noi sappiamo di non fare molto per i clochard – conclude Garonna -, sappiamo che poi torniamo a casa, andiamo a fare la doccia e loro rimangono senza un tetto. Ma il messaggio che noi vogliamo lasciare loro è che non sono invisibili, noi li vediamo”.

