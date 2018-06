Volo Milano-Palermo cancellato, passeggeri costretti a comprare nuovo biglietto

Il volo annullato senza alcun preavviso per un guasto e i viaggiatori costretti a comprare, a proprie spese, un nuovo biglietto. E' quanto capitato ai passeggeri del Ryanair Milano-Palermo che doveva partire alle 19.15 di ieri, ma che non è mai decollato.

La compagnia ha cancellato il volo per un guasto al radar dell'aereomobile e la prima data disponibile per la riprotezione era il 29 giugno. Così i passeggeri sono stati costretti ad arraggianrsi, ovvero a spendere altro denaro e comprare un nuovo biglietto. C'è chi ha sborsato anche 300 euro per raggiungere Palermo. Unico costo sostenuto dalla low cost, il pagamento di una notte in hotel. Un disagio che ha mandato su tutte le furie i viaggiatori tra cui famiglie con bambini.

“E’ assurdo quello che è accaduto – commenta il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone - . Voglio ricordare che quando il ritardo è prolungato oltre le due ore gli utenti possono avvalersi della 'Carta dei Diritti del passeggero' che garantisce il diritto a ricevere assistenza, pasti e bevande e ancora rimborso del biglietto. Ai fini della presentazione del ricorso è essenziale conservare le ricevute o le fatture che comprovano l’acquisto del biglietto stesso, conservare anche le ricevute di tutte le spese aggiuntive sostenute per eventuali pernottamenti supplementari per l’acquisto di biglietti alternativi e per l’acquisto di beni di prima necessità, per i voli annullati c’è la possibilità di ottenere anche un indennizzo per il disagio subito, previsto dal Regolamento Eu 261/2004, l’Unione dei Consumatori mette a disposizione gratuitamente i legali come anche il patrocinio in una eventuale contenzioso, i nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento, chiamando dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12,30, al numero di telefono 0916190601, o ancora contattarci attraverso il nostro sito:http://www.unionedeiconsumatori.it”.