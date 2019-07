Amore ad alta quota, la proposta in aereo alla fidanzata-hostess: "Mi vuoi sposare?"

La scena, nell'immaginario collettivo, è sempre la stessa e si ripete nel tempo senza perdere il suo fascino: lui si inginocchia al cospetto della sua amata, le porge una scatola piccola ma dal contenuto prezioso (perchè sdolcinate sì, ma il diamante più luccica più piace) e pronuncia le fatidiche tre parole: "Mi vuoi sposare?". E lei, emozionata, risponde "sì". Il sogno romatico per eccellenza insomma. Lo "sfondo" poi può variare, dal "classico" ristorante agli scenari più insoliti tutto è concesso per la proposta che cambia la vita. E c'è chi ieri ha scelto un aereo della Ryanair diretto da Bergamo a Palermo per chiedere la mano della fidanzata, hostess proprio di quel volo.

Sembrava una tratta come un'altra, tutto come da copione: la fila al gate, le carte di imbarco, il controllo bagagli e i passeggeri che si accomodano al proprio posto. Alle 19,50 il decollo. A bordo il solito tran tran: chi sonnecchia, chi legge, chi guarda fuori dal finestrino, le hostess che passano tra le poltrone assicurandosi che tutto vada per il meglio e offrendo gli ormai immancabili gratta e vinci, snack e profumi.

"A interrompere la routine ci pensa un ragazzo, poco più che ventenne", racconta una passeggera. "Prende il microfono usato dal personale di bordo per le comunicazioni - continua - e, con accento palermitano e voce rotta dall'emozione, pronuncia il suo discorso: 'Scusate, vi rubo due secondi. Volevo solo chiedere a questa hostess con cui sono fidanzato da anni se mi vuole sposare. Ora, se le ginnocchia reggono e i pantaloni non si strappano'. Poi, mentre la fidanzata-hostess lo guarda incredula, si inginocchia e le porge scatolina e anello".

Scena che non poteva passare inosservata e anche i viaggiatori più distratti, o meno romantici, non hanno portuto fare a meno di applaudire. Da tranquillo volo a curva da stadio insomma versione "San Valentino". A volere essere precisi il "sì" della sposa non si è sentito... ma il bacio tra i due innamorati lascia intuire il lieto fine. Tutti contenti quindi, tranne un passeggero che in perfetto stile palermitano urla dal fondo della cabina: "Sì, ma cosa c'arrispunniu?".