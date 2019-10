In viaggio con... l’abito da sposa, passeggero speciale (con cinture allacciate) sul volo Roma-Palermo

Quando si viaggia in aereo nessuno può sottrarsi all’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza. Poco importa che tu sia una donna, un uomo, un bambino, un anziano o... un vestito da sposa. Il simpatico siparietto è avvenuto su un volo Ryanair in partenza da Roma e diretto a Palermo lo scorso 29 settembre. A bordo anche una coppia che stava tornando nella propria terra proprio per celebrare il giorno tanto atteso.

"Si avvisano i signori passeggeri che l’equipaggio è pronto per il decollo. Si prega di alzare gli oscuranti, portare gli schienali in posizione eretta, chiudere i tavolini reclinabili e allacciare le cinture di sicurezza. Signora, gentilmente dovrebbe allacciare la cintura anche al suo vestito da sposa".

La curiosa richiesta è stata fatta alla futura sposa che, come indicato dalla stessa compagnia irlandese nel suo regolamento, ha dovuto pagare un biglietto a prezzo pieno (in questo caso pari a 53 euro) per sedersi accanto al suo abito da cerimonia. E su questo nulla da eccepire. A sorprenderla è stata la richiesta fatta dal personale di volo durante il passaggio in cabina per verificare che tutti i passeggeri avessero allacciato la cintura prima del decollo.

"Sappiamo che qualche altra compagnia - ha spiegato la sposa a PalermoToday - consente ai viaggiatori di utilizzare gli armadietti del personale nel caso in cui debba fare un trasporto 'speciale' come può essere quello di un abito da sposa. Non abbiamo avuto nulla da ridire sul fatto di dover pagare un altro biglietto, ma la richiesta di allacciare la cintura al vestito mi è sembrata eccessiva. Per carità, ci siamo fatti una risata...". E insieme a loro anche gli altri viaggiatori.