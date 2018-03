Palermitano alticcio a bordo molesta i passeggeri, aereo costretto a tornare indietro

Un bicchiere di troppo, forse due, la sfrenata voglia di cantare a squarciagola e un aereo diretto a Palermo che torna a Parigi per lasciare a terra il passeggero molesto, un palermitano. E' la surreale vicenda accaduta sabato scorso sul volo Ryanair Parigi Beauvais-Palermo delle 13,40. Costretto a tornare in aeroporto dopo 40 minuti di volo tra l'incredulità e il disappunto degli altri passeggeri, per poi ripartire dopo due ore .

"Un ragazzo - racconta uno dei presenti a PalermoToday - durante la fase di decollo si è messo a cantare. L'equipaggio è intervenuto e gli ha chiesto di fare silenzio. Lui però era ubriaco si è alzato e ha iniziato a cantare canzoni rap". Nonostante l'imprevisto il volo è partito ugualmente, ma nessuno è riuscito a mettere a tacere il passeggero canterino. "Era violento - racconta ancora il passeggero -. Una signora si è sentita male e ha avuto una crisi di panico. Dopo 40 minuti siamo tornati a Parigi, dove è intervenuta anche la polizia che ha trattenuto il giovane". Il volo è poi ripartito con circa due ore di ritardo e un passeggero in meno. L'atterraggio al Falcone-Borsellino, previsto per le 16,10 è invece avvenuto alle 17,40.

"Il volo Ryanair da Parigi Beauvais a Palermo (il 10 marzo) è rientrato su Beauvais a seguito del comportamento inappropriato e di disturbo di un passeggero a bordo. L'aeromobile - precisa la compagnia in una nota - è atterrato normalmente, e la polizia ha prelevato il passeggero, per consentire la continuazione del volo verso Palermo. Non tolleriamo alcun comportamento turbolento o potenzialmente pericoloso a bordo e la sicurezza e il comfort di clienti, equipaggio e aeromobili restano sempre la nostra prima priorità. L'episodio è ora seguito dalla polizia locale".