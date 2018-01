Il volo Palermo-Roma atterra con più di 4 ore di ritardo: come ottenere il rimborso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Segnalato dai passeggeri l'ennesimo ritardo per il volo Palermo-Roma del 3 gennaio 2018 delle 19:15 operato dall'irlandese Ryanair. Parliamo del volo in ritardo FR4907 del 03/01/2018 con partenza dall’Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo-Punta Raisi prevista per le ore 19:15 e atterraggio all'Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino previsto per le 20:30. Il volo è atterrato a Roma alle 00:50 accumulando un ritardo all'arrivo pari a 4 ore e 20 minuti.

Nessuna segnalazione ufficiale da parte di Ryanair a giustificare il ritardo del volo. A causa di questo disagio aereo ad ognuno dei passeggeri è garantito l'accesso alla cosiddetta compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Comunitario CE261/2004 che prevede un rimborso forfettario pari ad € 250.

EasyRimborso, azienda siciliana leader nel campo dei rimborsi e risarcimenti per disagi aerei, è già al lavoro al fianco dei passeggeri che vorranno avanzare una richiesta di rimborso.

Anche tu hai subito dei disagi a causa del volo in ritardo Ryanair FR4907 e vuoi avere maggiori informazioni? Chiama il 3421031477 oppure invia una mail a info@easyrimborso.it allegando:

Copia di un documento di identità

Copia del biglietto, oppure foto del biglietto, oppure email di conferma di prenotazione del volo da parte di Ryanair

descrizione sintetica del disagio subito

Consulenza e istruzione pratica sono gratuiti, sempre e comunque.