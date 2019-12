Aereo da sostituire, maxi ritardo per il volo Palermo-Milano

Disavventura per i passeggeri del volo Easyjet EC02808 in partenza dall’aeroporto di Punta Raisi oggi pomeriggio con direzione Milano Malpensa. Previsto in partenza alle 16.05 e della durata di circa un’ora e quaranta, con arrivo programmato nel capoluogo lombardo per le 17.45, l'aereo dovrebbe decollare soltanto alle 19.30. A causare il considerevole slittamento di orario del volo la sostituzione dell'aeromobile.

Dopo avere disposto un controllo, è stato deciso di fare arrivare un altro aereo che porterà a Malpensa i viaggiatori (ai quali sono stati dei voucher per consentir loro di mangiare). Tra gli sfortunati passeggeri ci sono numerosi palermitani che vivono a Milano e che erano tornati in città per le vacanze di Natale.