Disagi per i passeggeri Ryanair: cancellato volo Palermo-Bologna, come chiedere il rimborso 

Lunedì 20 agosto la compagnia di bandiera irlandese ha cancellato il volo FR4799 la cui partenza dall'aeroporto Falcone-Borsellino era prevista per le 8.25 e il cui arrivo, sempre teorico, all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna era programmato per le 10. "Forse un guasto meccanico o delle problematiche con gli esuberi del monte ore del personale di volo, ma l’unica cosa certa - comunica EasyRimborso - è stata che i passeggeri hanno dovuto rivedere i propri piani per la giornata, vivendo un disagio che avrebbero voluto risparmiarsi". Per i passeggeri che hanno subito questo disservizio è possibile richiedere la compensazione pecuniaria a titolo di risarcimento. I passeggeri vittime di questo tipo di disservizi possono richiedere il risarcimento contattando la segreteria di EasyRimborso al 3421031447 (anche tramite whatsapp) o tramite email all’indirizzo info@easyrimborso.it. fornendo: copia di un documento d'identità; copia della carta d'imbarco; sintesi dell'accaduto.