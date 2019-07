Oltre 3 ore di ritardo per due voli Lampedusa-Palermo: come chiedere il rimborso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Doppio ritardo sulla stessa tratta Lampedusa-Palermo Punta Raisi, ma in due giorni differenti, per la compagnia aerea DAT (Danish Air Transport). Nel dettaglio, domenica 30 giugno, il volo numero DX1804 ha riportato ben 4 ore e 34 minuti di ritardo. Il giorno seguente, lunedì 1 luglio, il volo numero DX2973 ha accumulato un ritardo di ben 3 ore e 19 minuti. Alcuni passeggeri hanno già contattato il call center di ItaliaRimborso per far valere i propri diritti.

