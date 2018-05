Vittorio Storaro a Palermo: consegnata la laurea honoris causa al tre volte premio Oscar

Sua la fotografia di “Apocalypse now”, “Reds” e “The last emperor”. Il rettore, Fabrizio Micari, gli ha consegnato la laurea in Scienze dello Spettacolo per “il suo indispensabile apporto creativo alla cinematografia di autori fra i più importanti del panorama mondiale"