Sgarbi promuove i capolavori di Ciminna: "Visconti la scelse come set per Il Gattopardo"

Negli ultimi giorni del suo assessorato Vittorio Sgarbi visita Ciminna in notturna. Dalla Matrice alle catacombe passando per la chiesa di San Domenico l'assessore regionale ai Beni Culturali, le cui dimissioni scritte sono attesa per oggi, promuove la cittadina scelta dal regista Luchino Visconti come set per il suo capolavoro, "Il Gattopardo". "Non sono tanti a sapere che nella chiesa principale - afferma Sgarbi - fu girata la scena del matrimonio tra Angelica e Tancredi. Il luogo ospita nell'abside straordinari stucchi dei primi del '600". "Una delle cose più belle di Sicilia" secondo l'assessore che "sarebbe un grave errore non ammirare" durante un tour nel palermitano.

Ma le bellezze di Ciminna non finiscono qui: la chiesa di San Domenico ospita la Pietà del Gagini. "Una delle sculture più straordinarie del primo '500 in Sicilia - continua Sgarbi - assolutamente da non perdere". Infine l'assessore suggerisce una tappa nelle catacombe che ospitano defunti dal 1860. "Sono del tutto abbandonate - conclude l'assessore - e il prossimo assessore dovrebbe trovare i fondi per recuperarle, per iniziare un restauro difficile. Le mummie hanno una formidabile eloquenza, sembrano parlarti. L'idea della morte è talmente travolgente che confina con la poesia".