Visita del Papa a Palermo, il Comune: "Non saranno chiuse le scuole"

In occasione della visita del Papa a Palermo prevista per sabato, il Comune annuncia che le scuole non saranno chiuse. La decisione definitiva è arrivata nella tarda mattinata di oggi attraverso un comunicato.

Dagli uffici di Palazzo delle Aquile fanno sapere: "A rettifica di quanto comunicato in precedenza e a seguito delle riunioni tecniche che si sono svolte presso la prefettura e la questura, durante le quali è stata verificata la non sussistenza di motivi di ordine pubblico tali da richiedere la chiusura delle scuole, si comunica - si legge nella nota - che per gli istituti scolastici che prevedono attività didattica il sabato, non sarà emessa ordinanza comunale che ne ordina la chiusura in occasione della visita del Papa a Palermo".