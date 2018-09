Visita Papa Francesco, l'Ospedale Buccheri La Ferla chiude alcuni ambulatori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le direzioni dell’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, in via Messina Marine 197, informano che giorno 15 settembre 2018 in occasione della visita di Papa Francesco a Palermo, per la chiusura delle strade d’accesso che portano in ospedale e per limitare il traffico a favore dei veicoli di emergenza autorizzati, il Centro Unico Prenotazioni, l’Ufficio Ticket, gli ambulatori e l’Ufficio Ricoveri rimarranno chiusi.​​ Tutte le altre attività verranno regolarmente garantite.