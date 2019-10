Inchino davanti alla caserma allo Zen, Lorefice fa visita ai carabinieri

In occasione della festa dei nonni, l'arcivescovo Corrado Lorefice, questo pomeriggio alle 16.30, ha celebrato la santa messa all’interno della chiesa parrocchiale di San Filippo Neri. A seguire l’Arcivescovo ha fatto visita alla stazione dei carabinieri dello Zen - dove pochi giorni fa durante una processione religiosa in onore del santo Padre Pio, il corteo ha omaggiato con “l’inchino” l’arma - dove è stato ricevuto dal comandante provinciale Arturo Guarino e dal comandante della stazione locale Davide De Novellis. In caserma anche un gruppo di bambini che partecipano ad alcuni laboratori curati dall’associazione Bayty baytik, nell’ambito del progetto “Varcare la soglia” de “L’albero della vita”. Lo scopo è quello di rafforzare il legame fra gli alunni e i loro "maestri carabinieri".

Il laboratorio è uno dei progetti “Cultura della legalità”, promosso dal comando generale dell’Arma con l’obiettivo di alimentare la fiducia nelle istituzioni, anche nei quartieri più disagiati. Il vescovo è stato felice di incontrare in caserma tanti bambini del quartiere che vedono nel carabiniere, non solo l’istituzione, ma un loro amico, e ha ringraziato i militari per l’impegno e l’entusiasmo con cui svolgono il servizio in un contesto così difficile. L’evento odierno è stato animato dalle note della Fanfara del 12esimo reggimento Carabinieri Sicilia, che ha suonato prima sul sagrato della Chiesa e poi in prossimità della Stazione, ricambiando il segno di affetto dei residenti del quartiere.



