Comandante generale dei carabinieri in visita a Palermo: "Sempre vicini alla gente"

Visita al Comando legione carabinieri Sicilia, al XII Reggimento carabinieri Sicilia e al 9° Nucleo elicotteri di Boccadifalco per il comandante generale dell'Arma, Giovanni Nistri. Al suo arrivo nella storica caserma Dalla Chiesa il generale è stato ricevuto dal generale di divisione, Giovanni Cataldo, comandante della Legione Sicilia.

Nistri si è recato al XII Reggimento, accolto dal comandante, il colonnello Salvatore Sgroi, dove ha reso omaggio alla bandiera di guerra del reparto. Il generale Nistri ha incontrato le più alte cariche istituzionali di Palermo, i comandanti dei reparti territoriali dell'Arma, una rappresentanza di militari e di personale civile della Legione, del Reggimento, i delegati del Cobar Sicilia e il personale in congedo dell'Associazione nazionale carabinieri.

Nistri ha ricordato "il ruolo fondamentale" dell'Arma in tutte le sue articolazioni, quale "presidio di legalità e vicinanza dello Stato alle esigenze dei cittadini, soprattutto in un territorio come quello siciliano caratterizzato da un elevato indice di criminalità organizzata. Un'Arma dei Carabinieri che dovrà continuare a essere, anche attraverso le sue stazioni un presidio vicino alla gente".

Il comandante generale ha poi ricordato "gli eccellenti risultati operativi nella lotta alla mafia, alle organizzazioni criminali e ai reati che più allarmano la popolazione, nella quotidiana opera di tutela della cittadinanza e dei più bisognosi".