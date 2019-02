Si spacciò per tassista e violentò una ragazza inglese: ex pip condannato a 10 anni

Fingendo di essere un tassista riuscì a fare salire sulla sua auto una giovane donna inglese che vagava in via Roma in cerca del suo hotel. Una volta conquistata la sua fiducia, la violentò per poi rubarle il telefono cellulare e abbandonarla nei pressi del Forum. Martino Biuso, ex pip di 47 anni, è stato condannato a 10 anni e 6 mesi di carcere per quanto accaduto tra il 12 e 13 maggio 2017. La quinta sezione penale lo ha riconosciuto colpevole di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona.

La ragazza era in città da qualche mese per un progetto universitario di insegnamento. Dopo avere trascorso la serata con delle amiche, si era ritrovata da sola in via Roma. Erano le 4 del mattino quando saliva su una macchina credendo si trattasse di un taxi. Da lì, l'inizio di un vero incubo. Biuso invece di riportarla a casa l'ha condotta in un luogo isolato, a Brancaccio, dove in auto ha abusato di lei e le ha sottratto telefono cellulare e soldi, abbandonandola al buio. Poi la disperata richiesta di aiuto e l'avvio delle indagini. A febbraio dello scorso anno l'arresto e, dopo un anno, la condanna. Decisive le immagini delle telecamere e le tracce di dna sui vestiti della vittima.