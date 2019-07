Quando la mamma non è in casa abusa della figlioletta: arrestato il papà

Avrebbe abusato della figlia per tre lunghi anni, fino a quando lei stessa non avrebbe trovato la forza di confidarsi e raccontare alle proprie insegnanti l’incubo che stava vivendo. I carabinieri hanno arrestato a Palermo un uomo con l’accusa di violenza sessuale. Palpeggiamenti e carezze sarebbero avvenuti nei momenti in cui la madre non era in casa.

Le docenti hanno segnalato il racconto della ragazzina, ormai quattordicenne, che avrebbe descritto le molestie subite dal genitore. Attenzioni alle quali avrebbe cercato di ribellarsi senza successo. "Ma giusto a me devi accarezzare", gli avrebbe detto. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per l’uomo (del quale non è stato reso pubblico il nome per tutelare l'identità della ragazzina ndr) gli arresti domiciliari in attesa del processo.