"Abusata dal padre", genitori scarcerati dopo l’interrogatorio: le accuse non convincono

Arrestati con l’accusa di aver maltrattato la figlia, e nel caso del padre anche di aver abusato di lei, ma rimessi in libertà dopo l’interrogatorio di garanzia. Così ha deciso il giudice per i due genitori di Bagheria nei confronti dei quali ieri la polizia ha eseguito ieri un’ordinanza di custodia in carcere. La presunta vittima, una ragazza oggi 21enne, si era rivolta alle forze dell’ordine raccontando di essere stata costretta dal padre a spogliarsi e ad avere rapporti sessuali sin da quando aveva 7 anni.

A darne notizia il legale difensore dei due genitori, l'avvocato Giuseppe Mancuso Marcello, che li ha assistiti nel corso dell’interrogatorio durante il quale hanno risposto alle domande dell’autorità giudiziaria "minando fortemente le accuse tanto da indurre il giudice a revocare la custodia cateulare", spiega il legale. Appena diciottenne la ragazza si era rivolta agli investigatori che, su delega del sostituto procuratore di Termini Imerese Annadomenica Gallucci, hanno acquisito i primi elementi d’indagine sullo scabroso racconto della giovane.

Il castello delle accuse, dunque, potrebbe iniziare a vacillare. "I miei assistiti - spiega ancora l’avvocato Mancuso Marcello - già poche ore dopo l’arresto mi hanno manifestato la volontà di voler rispondere a tutte le domande del giudice, rifiutando di avvalersi della facoltà di non rispondere e negando qualsiasi addebito mosso nei loro confronti. Il gip nell'ordinanza di scarcerazione ha evidenziato come il quadro indiziario non apparisse idoneo a raggiungere la gravità richiesta per l'applicazione della misura custodiale. Siamo fiduciosi di dimostrare l'assoluta estraneità degli stessi indagati in sede processuale, riscattando definitivamente agli occhi di tutta la comunità la loro immagine".