La blocca nel parco, poi le tocca il seno: arrestato 34enne a Montelepre

Violenza sessuale: con questa accusa i carabinieri hanno arrestato a Montelepre un 34enne, Giuseppe Bologna Ruisi. L'uomo, un disoccupato, avrebbe aggredito una nigeriana nel parco della cittadina, bloccandola e toccandole il seno. L'episodio risale a sabato. Secondo i militari, Bologna Ruisi avrebbe colpito la vittima con uno schiaffo e insultata. La donna è poi riuscita a fuggire e chiedere aiuto. Per l'indagato il gip Nicola Aiello ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo. La vittima ha dovuto far ricorso alle cure del personale sanitario della guardia medica (per lei prognosi di cinque giorni).

