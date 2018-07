Stupro di gruppo su una quattordicenne: arrestati tre minorenni

Avrebbero violentato in gruppo una quattordicenne. Con questa accusa tre giovanissimi sono stati arrestati dalla polizia su disposizione del tribunale per i minorenni. Il fatto è avvenuto in provincia durante l'ultimo Carnevale. I tre, due quindicenni e un diciassettenne, avrebbero raggiunto un luogo appartato e periferico del Comune insieme alla vittima che si sarebbe unita alla comitiva di conoscenti. Poi la violenza. La voce si sarebbe subito sparsa e la ragazzina sarebbe stata soccorsa da due amici. A quel punto gli aggressori sarebbero scappati.

A distanza di qualche giorno la quattordicenne ha trovato la forza di raccontare tutto prima ai genitori e poi alla polizia che ha avviato le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Gaetano Guardì. Grazie alle testimonianze incrociate di vittima e testimoni, all’acquisizione dei tabulati telefonici degli indagati e alla geolocalizzazione, gli agenti sono riusciti ad individuare i tre minorenni (incensurati e residenti nello stesso luogo dove si è consumata la violenza) nei confronti dei quali sono stati disposti i domiciliari.