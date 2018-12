Violenza sulle donne, la polizia incontra gli allievi dell'istituto nautico

La campagna della polizia contro la violenza sulle donne "Questo non è amore" ha fatto tappa stamani all'istituto nautico Gioeni Trabia di corso Vittorio Emanuele. Lo scopo è sensibilizzare le coscienze contro il femminicidio e la violenza di genere.

Alcuni agenti hanno incontrato gli studenti, mentre personale specializzato era a bordo del camper allestito ad hoc. I ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi in modo più riservato con i componenti dell’equipe multidisciplinare e segnalare eventuali situazioni di disagio o episodi di violenza. Il disagio causato dalla violenza di genere, infatti, e quello più tipicamente giovanile che può sfociare in atti di bullismo, hanno una comune radice in un male oscuro che, spesso, paralizza la vittima e ne impedisce la denuncia.