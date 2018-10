Abusa del figlio dodicenne e picchia la bimba più piccola: condannato

Avrebbe violentato il figlio dodicenne e picchiato la figlioletta più piccola, di soli cinque anni. I giudici della seconda sezione del tribunale di Palermo hanno condannato a 6 anni di carcere un uomo di 49 anni. Dovrà anche risarcire con 10 mila euro ciascuno le vittime.

I fatti risalgono al 2010. In quel periodo i bimbi vivevano con il padre per decisione del tribunale, che gli aveva affidato i figli. La madre però si è rivolta ai servizi sociali. Agli operatori i piccoli hanno raccontato gli abusi subiti. Il maschio, nel frattempo diventato maggiorenne, ha ripetuto in aula, davanti ai giudici, le sue denunce.

Dopo aver rivelato gli abusi, insieme alla madre, sono stati mandati in una casa famiglia. Le vittime erano assistite dagli avvocati Francesco Oddo e Zelia Dionisio.