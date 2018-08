La fortuna fa tappa in via Altofonte: centrato un 5 da 24 mila euro al SuperEnalotto

La fortuna fa ancora tappa a Palermo con il SuperEnalotto: nell'ultimo concorso un giocatore ha sfiorato il Jackpot e centrato un 5 da 24.378 euro. La giocata vincente - riporta Agipronews - è stata realizzata al Tabacchi De Luca in via Altofonte 347, nel quartiere Villagrazia. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 28,4 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Sicilia è stato realizzato il colpo più grosso del 2018, con il 6 da 130,2 milioni vinto lo scorso 17 aprile a Caltanissetta.