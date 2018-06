Grande festa in via Domenico Scinà: centra un "5", vince una casa e 200 mila euro

VinciCasa, colpo grosso a Palermo. Nell’estrazione del concorso Winforlife è stato centrato un "5" nel punto vendita Sisal Totoricevitoria Quadrifoglio di via Domenico Scinà, 176, alle spalle del Politeama. Il fortunato giocatore riceverà 500 mila euro che saranno così ripartiti: 200 mila euro corrisposti subito, in denaro, che il Gastone palermitano potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo e la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. La combinazione vincente è stata 2, 10, 18, 21, 25.

Dal 2014, anno di nascita del concorso, sono ben 75 le vincite assegnate, ma si tratta della cinquantatreesima casa da quando la formula del gioco è diventata quotidiana - spiegano da VinciCasa -.Giocare è semplice: basta scegliere 5 numeri su 40 in ricevitoria, negli oltre 40mila punti vendita della rete Sisal distribuiti su tutto il territorio nazionale, e online. Si vincono premi in denaro anche indovinando quattro, tre o soltanto due numeri estratti".