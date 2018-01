La fortuna bacia Palermo: centra un "5" al bar Sicilia, vince una casa e 200 mila euro

VinciCasa, colpo grosso a Palermo. Nell’estrazione di ieri sera, 18 gennaio 2018, del concorso Winforlife è stato centrato un "5" nel punto vendita Sisal del bar Sicilia, in via Sicilia, con una schedina Quick Pick. Il fortunato giocatore riceverà 500 mila euro che saranno così ripartiti: 200 mila euro corrisposti subito, in denaro, che il Gastone palermitano potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo e la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. La combinazione vincente è stata 6 11 13 20 29.

Quella di ieri è stata un'estrazione fortunata. Centrato anche un altro "5" a Pisa. Registrate in totale 43 vincite con 4 punti da 140,68 euro a testa. Ai 1.306 che hanno fatto “3” invece vanno 16,38 euro ciascuno. Ai 12.349 che hanno fatto “2” vanno 2,38 euro ciascuno.