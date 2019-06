Morto folgorato in piazza Ingastone, polizia arresta titolare polleria: "Allaccio abusivo"

La tragedia avvenuta alla Zisa, 44enne in manette per omicidio colposo. Gli agenti sono intervenuti poco dopo il decesso di Vincenzo Ferrigno, 27 anni, che stava effettuando le pulizie in chiusura di giornata