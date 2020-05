Ville e giardini, dal 25 maggio al via programma di disinfestazione

L'amministrazione comunale ha stabilito un ulteriore programma di disinfestazione per alcune ville comunali. Ad eseguire il programma di interventi che partirà dal 25 maggio sarà il personale della Rap.

"Nel giorno della disinfestazione della singola villa, dunque - precisano dagli uffici di Palazzo delle Aquile - non sarà possibile la prenotazione online sul sito istituzionale del Comune per visitarla. Chi, invece, aveva già effettuato la prenotazione per quei giorni è stato avvertito con un sms e con una mail dell'annullamento della stessa".

Il cronoprogramma delle attività

25 MAGGIO

Giardino Piersanti Mattarella e Parterre Falcone-Morvillo, via Libertà

26 MAGGIO

Villa Giulia, via Lincoln e Villa Garibaldi, piazza Marina.

27 MAGGIO

Villa Niscemi e villa del Carabiniere, tra la Palazzina Cinese e villa Niscemi.

28 MAGGIO

Villa Trabia, via Salinas

29 MAGGIO

Roseto/Giardino Rosa Balistreri, via Brigata Verona e Parco Uditore, piazzale Einstein

1 GIUGNO

villa Benvenuto Cellini, piazza Benvenuto Cellini e Centro diurno Borgonuovo, piazza S. Cristina

3 GIUGNO

Giardino della Zisa, via Guglielmo il Buono