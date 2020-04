Nelle ville sì ma solo coi bambini, porte chiuse ai runner o a chi vuole allenarsi

Ville e giardini comunali off limits per i runner o per chi semplicemente vuole allenarsi. Il 4 maggio riaprono su prenotazione il giardino Inglese, villa Trabia, villa del Carabiniere, villa Niscemi, villa Cellini, il iardino limitrofo al centro diurno Borgo Nuovo, giardini della Zisa, il giardino Pitrè, villa Bennici, villa Garibaldi, villa Giulia, il roseto di viale Campania. Queste aree saranno riservate esclusivamente ad adulti con bambini (o adolescenti fino a 16 anni) al seguito.

Questa la decisione dell'amministrazione comunale, che presto indicherà agli sportivi i luoghi più idonei in cui poter correre. Non di certo in queste ville, dove è stato previsto il "numero chiuso" per garantire il distanziamento sociale: circa 6 mila ingressi al giorno, solo su prenotzione. Il Dpcm firmato dal premier Conte dà il via libera all'attività sportiva individuale anche per gli amatori. E in ossequio al decreto del presidente del Consiglio, il Comune sta lavorando per "coiniugare le esigenze degli sportivi con quelle di bambini e famiglie". A dirlo è Paolo Petralia, assessore comunale allo Sport, che proprio oggi avrà una riunione in video conferenza con alcune società sportive.

L'idea è quella di riservare ai runner le aree storicamente confacenti alle attività sportive, come ad esempio la Favorita e il Foro Italico. "C'è in atto un tavolo con l'assessore al Verde Marino - spiega Petralia - per fare ogni opportuna valutazione al fine di garantire a tutti la possibilità di fare sport e svagarsi. C'è una questione legata alla salute: l'attività sportiva è fondamentale, soprattutto per i bambini. Lo è anche per gli sportivi. Non dobbiamo però dimenticare che siamo pur sempre in una situazione di epidemia e dobbiamo gestirla bene. Il rischio è tornare alla fase 1, se non vengono contingentati gli assembramenti. Ecco perché stiamo prevedendo una differenziazione tra sportivi e famiglie con bambini. Sabato prenderemo una decisione".

Secondo Damiano Vento, presidente dell'associazione sportiva Good Race, i runner non sono penalizzati da questa decisione del Comune perchè "chi corre - spiega Vento a PalermoToday - di solito non va nelle ville, ma preferisce spazi più ampi. Un disagio invece potrebbe esserci per chi non vuole fare chilometri ma semplicemente allenarsi al verde magari stendendosi su un tappetino o semplicemente fare stretching o esercizi".