Ha l'obbligo di dimora a Gela, ma passeggia a Villabate con un pregiudicato: arrestato

E' di Caltanissetta ed è un sorvegliato speciale sottoposto all'obbligo di dimora, ma viene beccato dai carabinieri mentre passeggia per le strade di Villabate e arrestato. L'uomo, Samuele Rinzivillo, è stato sorpreso durante un controllo dai militari della compagnia di Misilmeri a passeggio per le vie del paese con un altro pregiudicato. Inizialmente Rinzivillo avrebbe fornito false generalità e avrebbe detto ai militari che aveva smarrito i documenti. Dopo alcuni controlli è emersa la vera identità. Da qui le manette. Il provvedimento èstato convalidato dal giudice e l'uomo è stato riportato a Gela. Indagini in corso per accertare cosa ci facesse Rinzivillo nel comune palermitano.



