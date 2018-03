"Armati" di fiamma ossidrica rubano pezzi di camion: tre arresti a Carini

Si erano introdotti nel parcheggio di una ditta per rubare pezzi meccanici dai mezzi in sosta, ma i carabinieri li hanni sorpresi e arrestati. E' successo a Villagrazia di Carini, in via Archimede. In manette sono finiti P.V., 41enne di Carini; e i palermitani N.M., 22 anni e C.G., 44 anni.

I militari dell'Arma li hanno trovati in possesso di una fiamma ossidrica. Convalidati gli arresti, i tre sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.