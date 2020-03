VIDEO | Villafrati è zona rossa, viaggio nella Codogno palermitana: "Ci conosciamo tutti, abbiamo paura"

La Protezione civile gira incessantemente col megafono per invitare i cittadini a restare a casa, un elicottero perlustra il territorio, le pattuglie dei carabinieri intimano l'alt all'ingresso del paese: Villafrati diventa zona rossa e da oggi non si entra e non si esce. Lo smarrimento di un uomo che deve consegnare la richiesta medica per un farmaco urgente a una parente ricoverata nella struttura sanitaria dove si sono verificati i 69 casi positivi e non sa come fare.

PalermoToday è riuscita a entrare nella Codogno palermitana qualche minuto prima che il cordone sanitario si stringesse attorno alla cittadina. Forte la preoccupazione tra i residenti: "Non ci aspettavamo una situazione simile, non siamo stati avvisati. Non è bello, ma se dobbiamo chiudere tutto e restare a casa lo faremo".

Il sindaco Franco Agnello: "Nessuna certezza su ipotesi di contagio. La notizia della nipote venuta dalla Lombardia si è diffusa tramite un messaggio circolato su Whatsapp. L'unica certezza è che il virus è arrivato da fuori". Il prossimo passo sarà capire che contatti hanno avuto le persone risultate positive. "Niente panico - conclude - la paura è il peggiore nemico. Ne usciremo più forti di prima"