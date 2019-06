Una villabatese alle finali nazionali di Miss Mondo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Villabatese Grazia (Grasy) Mannina alle Finali nazionali di Miss Mondo. Ha anche partecipato 2 volte a Miss Villabate Ancora orgoglio per Villabate, questa volta la bella notizia arriva dal concorso di bellezza Miss Mondo. Grazia Mannina , ma a lei piace farsi chiamare Gracy, è arrivata alle finali nazionali del famosissimo concorso di bellezza. Ha iniziato la sua esperienza nel mondo della moda sin da piccola grazie ai genitori che la iscrissero ad un concorso vista la sua passione per la moda. Gracy ha frequentato l’ istituto d'arte di moda e costume (stilista ) e dal creare abiti all’indossarli come modella il passo è stato breve e pieno di soddisfazioni. Ha iniziato ad indossare abiti a circa 17 anni in varie sfilate di moda e pubblicità televisive. Si definisce una ragazza solare, romantica, un po' pazzerella e sognatrice, come è giusto che sia alla sua giovane età. Non si è mai arresa e ha continuato con ostinazione a portare avanti il suo sogno nel cassetto,ci racconta che il suo modello per costanza impegno è Cristiano Ronaldo, un atleta che nonostante sia arrivato ai vertici del suo sport è sempre in prima linea negli allenamenti come se fosse il primo giorno. Ha già conseguito diversi premi come il primo posto Miss Bella d'Italia secondo posto a Miss sud Italia e 3 posto a Miss sud Italia regionale e aggiungiamo noi con orgoglio anche a due edizioni di Miss Villabate. Sta partecipando a Gallipoli proprio alle selezioni per Miss Mondo ed è rientrata tra le 50 finaliste, concorso che si svolgerà il 14 Giugno proprio in Puglia .

