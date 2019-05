Villabate, incursione in chiesa: ladri rubano due tablet e orinano per terra

Si sono intrufolati nella sagrestia dopo aver divelto una finestra, hanno rubato due tablet e come se non bastasse hanno urinato in un angolo. Un furto è stato messo a segno all’interno della chiesa di San Giuseppe di via Papa Giovanni Paolo II, a Villabate.

Secondo una prima ricostruzione i ladri sarebbero entrati in azione nella notte. Dopo aver messo tutto a soqquadro sono riusciti a trovare all’interno d’un mobiletto i due dispositivi elettronici. L’episodio è stato denunciato alla stazione dei carabinieri che ora indagano per rintracciare i responsabili.

Sembrerebbe che l’edificio sacro non sia dotato di videosorveglianza, ma gli investigatori stanno visionando le immagini riprese dalle telecamere piazzate lungo le ipotetiche vie di fuga utilizzati dai malviventi per fare perdere le proprie tracce.



