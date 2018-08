"Apertura Villa Turrisi, chiediamo tempi certi: sono passati 13 anni..."

A tredici anni dall'approvazione della deliberazione del consiglio della quinta circoscrizione che chiedeva la "realizzazione di un giardino pubblico nell'area compresa tra viale Leonardo Da Vinci e le vie Ruggeri, De Grossis, Di Blasi e Politi", ormai conosciuta come Villa Turrisi, quest'anno sembra avvicinarsi la possibilità di riappropriarsi di questo spazio verde della città grazie al bando per la realizzazione della Green Way Palermo-Monreale. "Nelle more che si concluda l'iter - si legge in una nota targata 5 Stelle - si potrebbe però partire, come richiesto da cittadini e associazione, in tempi brevi con l'apertura del tratto compreso tra via Leonardo Da Vinci e via De Evangelista di Blasi che, in occasione di una visita organizzata per gli studenti dell'IC Boccadifalco Tomasi di Lampedusa, ha ospitato nel maggio scorso, per la prima volta, dei cittadini.

Per consentire l'apertura, secondo quanto dichiarato dall'assessore Marino, è necessaria la realizzazione di una recinzione che dividerebbe la parte pubblica da quella privata, opera che potrà essere finanziata con i fondi previsti dal Patto per il Sud.

“Chiediamo all'assessore - ha detto il consigliere M5S, Concetta Amella - se è già partito l'iter che porterà al bando per la realizzazione della recinzione e che tempi ci sono per l'apertura di tale spazio. È fondamentale non solo annunciare, ma dare anche tempi certi alla cittadinanza, soprattutto davanti a richieste di recupero degli spazi verdi della nostra città, non solo per Parco Turrisi, ma anche per il fiume Oreto e parco Tindari. Il gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle si impegnerà con tutti gli strumenti possibili al fine di restituire questi spazi ai cittadini palermitani”