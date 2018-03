Villa Sofia, Paolino Savatteri nuovo direttore dell'unità di Anestesia e rianimazione 

Paolino Savatteri sarà il nuovo direttore dell’Unità di Anestesia e Rianimazione di Villa Sofia. "Grazie all’autorizzazione rilasciata dall’assessorato della Salute - spiega l'azienda - abbiamo potuto portare a termine rapidamente la procedura di concorso". A valutare le candidature una commissione formata dal direttore sanitario dell’azienda, Pietro Greco, e da tre componenti di altre regioni, sorteggiati dall’elenco nazionale dei primari della disciplina.

“Siamo orgogliosi - commenta il Commissario Maurizio Aricò - di avere portato a termine rapidamente la procedura di selezione, in applicazione delle disposizioni dell’Assessorato. Si tratta di un incarico molto delicato, la gestione degli anestesisti e della rianimazione del presidio Villa Sofia, ospedale delle emergenze di questa città. La presenza di un direttore titolare permetterà di svolgere un programma di crescita e sviluppo di questa area così importante per il supporto indispensabile alle emergenze mediche, alla chirurgia, ma anche alla attività di donazione di organi solidi. Savatteri è un professionista di grande livello, che testimonia ancora una volta la qualità dei medici della nostra azienda. Ha vinto il confronto con illustri colleghi ospedalieri e universitari, che hanno riconosciuto con cavalleria la sua superiorità". Adesso manca soltanto l'ultimo cavillo burocratico: l'autorizzazione dell'assessore Razza alla immissione in servizio, atto che coronerà la procedura. "La delibera - conclude Aricò - è stata già inoltrata".