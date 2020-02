Villa Serena, il servizio mensa verrà interrotto: "Gravi inadempienze del committente"

"Gravi e protratti inadempimenti contrattuali da parte della committenza". Con questa motivazione la Elior, società che si occupa della fornitura dei pasti per i degenti di Villa Serena, ha annunciato che a partire da domenica non garantirà più il servizio mensa.

Una situazione che preoccupa i sindacati: "Ci troviamo di fronte ad un'emergenza - afferma Mimma Calabrò, segretario della Fisascat Cisl Sicilia - perchè da interlocuzioni per le vie brevi con la committenza, ad oggi non si sarebbe ancora individuato il soggetto che dal 10 febbraio dovrà effettuare il servizio. Vorremmo scongiurare che soluzioni tampone possano rivelarsi negativi non soltanto per il servizio stesso, di fondamentale importanza per i degenti di Villa Serena, ma anche per gli stessi lavoratori che, seppur garantiti dalla clausola di salvaguardia prevista dal contratto di settore, correrebbero il serio rischio di perdere la continutà di prestazione, venendo a mancare l'azienda che se ne faccia carico".

"Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti - conclude la Calabrò - sta di fatto che chiunque dovesse assumere l'incarico di svolgere tale servizio, dovrà farsi carico del personale e su questo saremo estremamente vigili.